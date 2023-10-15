Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия и Испания, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Эстигор, Мелинг, Страндберг, Эдегор, Берге, Эурснес, Берг, Холанд, Бобб.

Главный тренер: Столе Сольбаккен

Испания: Симон, Ле Норман, Лапорт, Гарсия, Карвахаль, Гави, Родри, Фабиан Руис, Фати, Торрес, Мората.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Норвегия – Испания