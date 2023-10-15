Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия и Испания, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Эстигор, Мелинг, Страндберг, Эдегор, Берге, Эурснес, Берг, Холанд, Бобб.
Главный тренер: Столе Сольбаккен
Испания: Симон, Ле Норман, Лапорт, Гарсия, Карвахаль, Гави, Родри, Фабиан Руис, Фати, Торрес, Мората.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Норвегия – Испания
- Поединок можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ»
- Игру покажет «Фонбет»
Источник: Спортбокс