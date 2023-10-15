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    • Норвегия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023

    Норвегия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия и Испания, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Эстигор, Мелинг, Страндберг, Эдегор, Берге, Эурснес, Берг, Холанд, Бобб.

    Главный тренер: Столе Сольбаккен

    Испания: Симон, Ле Норман, Лапорт, Гарсия, Карвахаль, Гави, Родри, Фабиан Руис, Фати, Торрес, Мората.

    Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Норвегия – Испания

    Источник: Спортбокс

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