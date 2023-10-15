Клубы Лиги 1 призвали бороться с гомофобией

Вот она, Гейропейская ДЕМОКРАТИЯ! Говори только в поддержку пи...в, иначе сгнобят!!!...(((
Министерства спорта и по борьбе с дискриминацией, Федерация футбола Франции и профессиональная лига (LFP) направило письмо в клубы Лиги 1. В нем содержится просьба усилить работу по борьбе с гомофобией среди болельщиков.
Авторам письма не нравится, что фанаты позволяют себе гомофобные кричалки, баннеры, комментарии.
Клубам рекомендовано активнее общаться с болельщиками, проводить встречи с активом, внедрить в группировки специальных людей, которые будут пресекать гомофобию.
- В Лиге 1 лидирует «Монако» Александра Головина.