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    Клубы Лиги 1 призвали бороться с гомофобией

    Министерства спорта и по борьбе с дискриминацией, Федерация футбола Франции и профессиональная лига (LFP) направило письмо в клубы Лиги 1. В нем содержится просьба усилить работу по борьбе с гомофобией среди болельщиков.

    Авторам письма не нравится, что фанаты позволяют себе гомофобные кричалки, баннеры, комментарии.

    Клубам рекомендовано активнее общаться с болельщиками, проводить встречи с активом, внедрить в группировки специальных людей, которые будут пресекать гомофобию.

    • В Лиге 1 лидирует «Монако» Александра Головина.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +22001

      Cleaner 1 час назад

      Вот она, Гейропейская ДЕМОКРАТИЯ! Говори только в поддержку пи...в, иначе сгнобят!!!...(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +600

      odessakmv 1 час назад

      Д.Б!

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