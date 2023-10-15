В воскресенье, 15 октября, сборная Норвегии сыграет с Испанией. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Норвегия

Норвегия идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда на пять баллов отстает от лидирующей Шотландии, и на два балла от Испании, которая идет на втором месте. Норвегия в шести играх выиграла три встречи, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила одиннадцать голов, но при этом пропустила восемь мячей.

Испания

Испания в пяти матчах отборочного цикла выиграла четыре встречи, а в одном матче проиграла. Команда забила 18 голов, но при этом пропустила три мяча. Отставание от лидера составляет лишь три балла – у испанцев 12 очков, а у лидирующей Шотландии – 15 баллов.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает девять игр, в которых выигрывала сборная Норвегии выигрывала в одной встрече. Испания побеждала в шести матчах. Норвегия забила испанцам четыре гола, а испанцы ответили 15 мячами.

Прогноз на матч Норвегия – Испания

Испания выглядит фаворитом матча. Наверняка команда и выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа сборной Испании (2.03).