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    • Норвегия – Испания: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября

    Норвегия – Испания: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября

    В воскресенье, 15 октября, сборная Норвегии сыграет с Испанией. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Норвегия

    Норвегия идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда на пять баллов отстает от лидирующей Шотландии, и на два балла от Испании, которая идет на втором месте. Норвегия в шести играх выиграла три встречи, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила одиннадцать голов, но при этом пропустила восемь мячей.

    Испания

    Испания в пяти матчах отборочного цикла выиграла четыре встречи, а в одном матче проиграла. Команда забила 18 голов, но при этом пропустила три мяча. Отставание от лидера составляет лишь три балла – у испанцев 12 очков, а у лидирующей Шотландии – 15 баллов.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает девять игр, в которых выигрывала сборная Норвегии выигрывала в одной встрече. Испания побеждала в шести матчах. Норвегия забила испанцам четыре гола, а испанцы ответили 15 мячами.

    Прогноз на матч Норвегия – Испания

    Испания выглядит фаворитом матча. Наверняка команда и выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа сборной Испании (2.03).

    Источник: Бомбардир

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