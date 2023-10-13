В Госдуме прокомментировали побег украинского игрока в Россию

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о 19-летнем Александре Распутько.

Игрок «Шахтера» сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА.

Украинец запросил политическое убежище.

«Если это действительно правда, наверное, у него есть основания совершить такой поступок. Так же и ряд наших сограждан приезжает в Россию, спасаясь от разных неприятных выпадов в свой адрес. Надо понимать, что произошло, разобраться в причинах. Думаю, клубы сами предложат ему что-то», – сказала Журова.