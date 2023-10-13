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  • В Госдуме прокомментировали побег украинского игрока в Россию

В Госдуме прокомментировали побег украинского игрока в Россию

13 октября 2023, 13:27
2

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о 19-летнем Александре Распутько.

  • Игрок «Шахтера» сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА.
  • Украинец запросил политическое убежище.

«Если это действительно правда, наверное, у него есть основания совершить такой поступок. Так же и ряд наших сограждан приезжает в Россию, спасаясь от разных неприятных выпадов в свой адрес. Надо понимать, что произошло, разобраться в причинах. Думаю, клубы сами предложат ему что-то», – сказала Журова.

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Источник: «РБ Спорт»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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neim
1697201625
Он ещё ни где не нарисовался, а уже побег.
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VVM1964
1697455701
"Так же и ряд наших сограждан приезжает в Россию, спасаясь от разных неприятных выпадов в свой адрес." - так же и ряд граждан уезжает из России... А что неужели в Госдуме не нашли более важных вопросов, у нас уже и других проблем нет ???...
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