АПЛ опубликовала заявление о ситуации в Палестине и Израиле

Английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала официальное заявление о ситуации в Палестине и Израиле.

«Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чeм не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, и мы искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается», – говорится в заявлении на официальном сайте лиги.