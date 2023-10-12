«Мы собираемся это проглотить?»: президент Ла Лиги раскритиковал УЕФА из-за трансферов «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «ПСЖ» обходит правила финансового фэйр-плей за счет продажи игроков в Катар.

Парижане заработали 69 млн евро благодаря катарским клубам.

Они отпустили на Ближний Восток Марко Верратти (45 млн), Абду Диалло (15 млн) и Юлиана Дракслера (9 млн).

У «ПСЖ» владельцы из Катара.

«Я верю в УЕФА, но должен быть внешний аудиторский контроль. Решения каждый раз запаздывают.

«ПСЖ» для погашения своих долгов продал игроков в Катар на 45 миллионов (на самом деле больше – примечание «Бомбардира»). Мы собираемся это проглотить? Конкуренция уже искажается», – заявил Тебас.