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  • «Мы собираемся это проглотить?»: президент Ла Лиги раскритиковал УЕФА из-за трансферов «ПСЖ»

«Мы собираемся это проглотить?»: президент Ла Лиги раскритиковал УЕФА из-за трансферов «ПСЖ»

12 октября 2023, 11:03
3

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «ПСЖ» обходит правила финансового фэйр-плей за счет продажи игроков в Катар.

  • Парижане заработали 69 млн евро благодаря катарским клубам.
  • Они отпустили на Ближний Восток Марко Верратти (45 млн), Абду Диалло (15 млн) и Юлиана Дракслера (9 млн).
  • У «ПСЖ» владельцы из Катара.

«Я верю в УЕФА, но должен быть внешний аудиторский контроль. Решения каждый раз запаздывают.

«ПСЖ» для погашения своих долгов продал игроков в Катар на 45 миллионов (на самом деле больше – примечание «Бомбардира»). Мы собираемся это проглотить? Конкуренция уже искажается», – заявил Тебас.

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Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (3)
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lek!
1697099681
Не просто , можно еще чуток по с о са ть .
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odessakmv
1697104879
и не раз и не только Вы....., аналогично Барса, МС, Челси, которые давно должны были пройти "очищение" 3-ими дивизионами по примеру Марселя и Юве.....
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моэм
1697599676
Что скормят то и проглотишь....и глотать будешь пока в УЕФА сидят купленные шейхами "члены" .
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