Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Обзор матча «Спартак» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)

8 октября 2023, 21:00

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в дерби, итоговый счет 2:2, матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Первый гол в матче забил Милан Гайич на 31-й минуте после великолепного прохода Ивана Облякова.

На 39-й минуте матча Промес отличным дальним ударом забил в девятку, Акинфеев не смог спасти команду.

Во втором тайме на 60-й минуте матча Гайич сделал дубль, во второй раз Обляков отдал голевую передачу. Гол был забит после того, как Мартинс не смог нормально обработать мяч.

Хесус Медина в самом конце матча сделал счет 2:2, тем самым принеся ничью «Спартаку».

Источник: «Бомбардир»
ЦСКА Спартак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
2
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
1
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
5
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Все новости
Все новости
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
1
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
5
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
3
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+