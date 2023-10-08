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    Обзор матча «Спартак» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)

    «Спартак» и ЦСКАсыграли вничью в дерби, итоговый счет 2:2, матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Первый гол в матче забил Милан Гайич на 31-й минуте после великолепного прохода Ивана Облякова.

    На 39-й минуте матча Промес отличным дальним ударом забил в девятку, Акинфеев не смог спасти команду.

    Во втором тайме на 60-й минуте матча Гайич сделал дубль, во второй раз Обляков отдал голевую передачу. Гол был забит после того, как Мартинс не смог нормально обработать мяч.

    Хесус Медина в самом конце матча сделал счет 2:2, тем самым принеся ничью «Спартаку».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.10.2023 21:00
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