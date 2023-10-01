Агент Тюкавина прокомментировал новость о переходе форварда в «Зенит»

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Зенита». Сегодня стало известно, что петербургский клуб любой ценой намерен приобрести форварда «Динамо» в зимнее трансферное окно.
«Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев.
Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», – сказал Сафонов.
- Контракт Тюкавина с «Динамо» истекает летом 2024 года.
- В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком московского клуба.
Источник: Metaratings.ru