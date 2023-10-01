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    • Агент Тюкавина прокомментировал новость о переходе форварда в «Зенит»

    Агент Тюкавина прокомментировал новость о переходе форварда в «Зенит»

    Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Зенита». Сегодня стало известно, что петербургский клуб любой ценой намерен приобрести форварда «Динамо» в зимнее трансферное окно.

    «Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев.

    Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», – сказал Сафонов.

    • Контракт Тюкавина с «Динамо» истекает летом 2024 года.
    • В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком московского клуба.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.10.2023 17:49
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 2 октября, 09:52

      А зачем Зениту этот Тюк-тюка? Он уже в последних турах вообще забивать перестал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 1 октября, 22:35

      ещё не зима, придёт время и можно будет объявить официально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 1 октября, 19:40

      сам агент и придумал чтобы побыстрей и по лучше выбить продление контракта, а Зениту он не нужен Семак его испортит и всё прощай карьера не начавшись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Taps 1 октября, 19:28

      Неплохой парень, можно взять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Dusheguboff 1 октября, 19:12

      Зениту лучше бы Пиняева купить, он лучше бы подошёл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20158

      ilichkadr > Dusheguboff 1 октября, 20:58

      Не, Пиняев и Тюкавин игроки одного плана. Оба тяготятся обводкой. К тому же Пиняев низкорослый. В Спартак бы пригодился, середина поля его.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop > ilichkadr 1 октября, 22:37

      бестолкового Клаудиньо выгнать, взять Пиняева. Семака тоже пора менять!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18971

      DVOK68 1 октября, 18:50

      Куда вы денетесь от предложения Зенита?)
      Перейдёт конечно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1259

      qawzsexdr 1 октября, 18:45

      Сказал тот человек, который и распространил данную новость( ради поднятия ценника, перед продлением контракта)

      0
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      Рейтинг: +188

      яцык 1 октября, 18:42

      Дыма без огня не бывает.Тем более ***** такое любят делать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5902

      neim 1 октября, 18:09

      Так уж и не знаешь ? Когда деньгами пахнет, вы как пчелы на мед слетаетесь, не надо лукавить, Господин посредник !

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