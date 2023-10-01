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  • Агент Тюкавина прокомментировал новость о переходе форварда в «Зенит»

Агент Тюкавина прокомментировал новость о переходе форварда в «Зенит»

1 октября 2023, 17:49
11

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Зенита». Сегодня стало известно, что петербургский клуб любой ценой намерен приобрести форварда «Динамо» в зимнее трансферное окно.

«Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев.

Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», – сказал Сафонов.

  • Контракт Тюкавина с «Динамо» истекает летом 2024 года.
  • В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком московского клуба.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (11)
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neim
1696172953
Так уж и не знаешь ? Когда деньгами пахнет, вы как пчелы на мед слетаетесь, не надо лукавить, Господин посредник !
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яцык
1696174943
Дыма без огня не бывает.Тем более ***** такое любят делать
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qawzsexdr
1696175144
Сказал тот человек, который и распространил данную новость( ради поднятия ценника, перед продлением контракта)
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DVOK68
1696175441
Куда вы денетесь от предложения Зенита?) Перейдёт конечно.
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Dusheguboff
1696176773
Зениту лучше бы Пиняева купить, он лучше бы подошёл
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Taps
1696177708
Неплохой парень, можно взять.
Ответить
Garrincha58
1696178415
сам агент и придумал чтобы побыстрей и по лучше выбить продление контракта, а Зениту он не нужен Семак его испортит и всё прощай карьера не начавшись
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Ziklop
1696188941
ещё не зима, придёт время и можно будет объявить официально.
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paracetamol
1696229540
А зачем Зениту этот Тюк-тюка? Он уже в последних турах вообще забивать перестал!
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