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    • «Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут»«Арсенал», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Борнмут»: Нето, Керкез, Сенеси, Забарный, Эронз, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Биллинг, Соланке

    Главный тренер: Андони Ираола

    __________________________________________________________________________________

    «Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Хаверц, Эдегор, Райс, Сака, Нкетиа, Жезус

    Главный тренер: Микель Артета

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Борнмут» – «Арсенал»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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