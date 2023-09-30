Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» – «Арсенал», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Борнмут»: Нето, Керкез, Сенеси, Забарный, Эронз, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Биллинг, Соланке

Главный тренер: Андони Ираола

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«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Хаверц, Эдегор, Райс, Сака, Нкетиа, Жезус

Главный тренер: Микель Артета

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Борнмут» – «Арсенал»

Прямой эфир встречи на «Бомбардире».