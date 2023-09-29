Модрич и Кроос недовольны своим положением в «Реале»

Луке Модричу и Тони Кроосу не нравится потеря стабильного места в стартовом составе «Реала».
Оба полузащитника убеждены, что могут играть больше на конкурентном уровне.
При этом футболисты раздражены постоянными разговорами об их возрасте.
- Модричу сейчас 38 лет, Кроосу – 33.
- Статистика хорвата в новом сезоне: 7 матчей (287 минут) без голевых действий.
- Немец провел 8 игр (360 минут), забил 1 мяч и сделал 1 ассист.
- Контракты обоих игроков с «Реалом» истекают в июне 2024 года.
Источник: The Athletic