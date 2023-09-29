Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср», 8 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Аль-Таи»: Брага, Касим, Менса, Роко, Алнахкли, Семеду, Мохаммед, Вирджил, Кордя, Бауэр, Дуганджич
Главный тренер: Аурентиу Регекампф
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«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Ляпорт, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду
Главный тренер: Луиш Каштру
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир