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    • «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023

    «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср», 8 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Таи»: Брага, Касим, Менса, Роко, Алнахкли, Семеду, Мохаммед, Вирджил, Кордя, Бауэр, Дуганджич

    Главный тренер: Аурентиу Регекампф

    ___________________________________________________________________________________

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Ляпорт, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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