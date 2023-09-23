Агент Тюкавина предложил фанатам «Динамо» вылить на него «говно»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об игре форварда после матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (1:0).

– Сейчас болельщики будут выливать на меня дерьмо, но я скажу снова: нападающий – игрок зависимый. Если его снабжать передачами, то будет больше моментов. У Кости был полумомент, мог чуть побыстрее сыграть или наоборот сделать паузу. Костя ниже своего уровня всe равно не опускается. Давит ситуация, что про него постоянно пишут гадости болельщики «Динамо». Он сейчас лучший по показателю «гол+пас», а болельщики всe равно мусолят, продлил контракт он или нет, пытаются грязь лить. Игрока надо поддерживать, а не искать в нeм мразь. Тем более, что это ваш воспитанник, ваш футболист.

– Тюкавину сильно мешает критика?

– Я вижу, что это эмоционально прибивает его. Костя – светлый, нормальный парень, всегда выходит с улыбкой. Давайте сделаем джентльменский договор: хотите вылить говно – лейте на меня, а не на Тюкавина. Я толстокожий, как бегемот. Напишите, что я плохой, но оставьте Костю в покое. У меня опыт с 1999 года. Я вижу, какое отношение к футболистам в Европе и как у нас. Я никого не хочу учить культуре боления, но я очень хочу, чтобы болельщики «Динамо» весь свой негатив перевели на меня, а своего воспитанника поддержали.