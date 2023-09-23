Агент Тюкавина: «Если не продлим контракт с «Динамо», трагедии не будет»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о переговорах с клубом по поводу нового контракта.

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения, значит продлим контракт. Не найдем – не продлим.

Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим.

У него статистика 3+4 – лучшая в команде. Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется, значит хорошо он сыграл», – заявил агент.