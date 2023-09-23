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    • Агент Тюкавина: «Если не продлим контракт с «Динамо», трагедии не будет»

    Агент Тюкавина: «Если не продлим контракт с «Динамо», трагедии не будет»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о переговорах с клубом по поводу нового контракта.

    «Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения, значит продлим контракт. Не найдем – не продлим.

    Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим.

    У него статистика 3+4 – лучшая в команде. Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется, значит хорошо он сыграл», – заявил агент.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 102 матча, 26 голов, 20 ассистов.
    • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1541

      SLADE2019 2 часа назад

      Парень способен найти место в более сильном чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2109

      Suvorov71 3 часа назад

      Что думку думать, есть питерская помойка и она будет рада загубить еще одного игрока, да мало ли их было в питерской помойки загубленно

      1
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