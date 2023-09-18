Тренера команды НХЛ уволили спустя два месяца – он просил игроков показать личные фото

Клуб НХЛ «Коламбус» уволил главного тренера Майка Бэбкока. Он проработал на посту два месяца.

В США сообщают, что причиной стала просьба Бэбкока к игрокам показать их личные фото. Это сочли вмешательством в частную жизнь. Тренер таким образом хотел узнать, какими предстают его спортсмены за пределами льда.

По словам капитана «Коламбуса», этот процесс не был односторонним: Бэбкок тоже показал игрокам свои фото со смартфона.