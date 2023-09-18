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    • Тренера команды НХЛ уволили спустя два месяца – он просил игроков показать личные фото

    Тренера команды НХЛ уволили спустя два месяца – он просил игроков показать личные фото

    Клуб НХЛ «Коламбус» уволил главного тренера Майка Бэбкока. Он проработал на посту два месяца.

    В США сообщают, что причиной стала просьба Бэбкока к игрокам показать их личные фото. Это сочли вмешательством в частную жизнь. Тренер таким образом хотел узнать, какими предстают его спортсмены за пределами льда.

    По словам капитана «Коламбуса», этот процесс не был односторонним: Бэбкок тоже показал игрокам свои фото со смартфона.

    • 60-летний Бэбкок тренирует с 1987 года.
    • Майк приводил свои команды к победе в Кубке Стэнли, Олимпиаде и чемпионате мира – единственный такой тренер.
    • За «Коламбус» выступают 3 россиян: Даниил Тарасов, Иван Проворов и Кирилл Марченко.

    Источник: твиттер «Коламбуса»

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    Сегодня, 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Царь Бомжей 2 часа назад

      Вот она свобода слова и действий. По братски поделился своими фото в жизни, попросил показать игроков и в итоге уволен)) Никаких сексуальных домогательств, ни жён ни детей, а просто какие вы в жизни)) Притом каждый из них ведёт соцсети... Спасибо, такую свободу нам не надо))

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