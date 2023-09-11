Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Это ложь»: отель Роналду не принимал пострадавших от землетрясения в Марокко

    «Это ложь»: отель Роналду не принимал пострадавших от землетрясения в Марокко

    В отеле форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Марокко опровергли информацию об оказании помощи пострадавшим в разрушительном землетрясении.

    Ранее сообщалось, что португалец разрешил своему четырехзвездочному отелю в Марракеше принять пострадавших.

    «Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме», – сказал представитель отеля.

    • В Марокко произошли подземные толчки магнитудой 6,9 баллов. Местное ТВ сообщает о 2000+ погибших и 2100 раненых.
    • Накануне матч отбора Кубка Африки Марокко – Либерия был перенесен.
    • Он должен был пройти в Агадире.

    Новости по теме
    Отель Роналду в Марокко принял пострадавших от землетрясения 1
    Роналду поддержал Марокко, где случилось землетрясение
    Агент Селюк: «Роналду отправили на пенсию»
    Источник: ABC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5015

      Ziklop 2 часа назад

      проблемы марокканцев Роналду не волнуют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21742

      Cleaner 2 часа назад

      Не для того Роналду в отель вкладывался...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 