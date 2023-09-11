«Это ложь»: отель Роналду не принимал пострадавших от землетрясения в Марокко

В отеле форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Марокко опровергли информацию об оказании помощи пострадавшим в разрушительном землетрясении.
Ранее сообщалось, что португалец разрешил своему четырехзвездочному отелю в Марракеше принять пострадавших.
«Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме», – сказал представитель отеля.
- В Марокко произошли подземные толчки магнитудой 6,9 баллов. Местное ТВ сообщает о 2000+ погибших и 2100 раненых.
- Накануне матч отбора Кубка Африки Марокко – Либерия был перенесен.
- Он должен был пройти в Агадире.
Источник: ABC