Бывшего вице-президента «Спартака» Измайлова могут отстранить от футбола

Футбольный агент Антон Смирнов призвал президента ФНЛ Наиля Измайлова прекратить заниматься «агентской деятельностью».
«Обращение к Наилю Измайлову, президенту ФНЛ и советнику губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по спорту.
Господин Измайлов, прекращайте заниматься трансферной агентской деятельностью. В противном случае мы обратимся в юрисдикционные органы РФС за отстранением Вас от любой деятельности, связанной с футболом. Или идите и получите лицензию агента, но покиньте пост президента ФНЛ.
Пока это предупреждение. Последнее. Больше их не будет», – написал Смирнов, представляющий интересы, в частности, Андрея Лунева.
- Измайлов возглавляет ФНЛ с 2022 года.
- В 2013-2019 годах он был вице-президентом «Спартака».
- Измайлов входит в исполком РФС.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова