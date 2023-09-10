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    • Бывшего вице-президента «Спартака» Измайлова могут отстранить от футбола

    Бывшего вице-президента «Спартака» Измайлова могут отстранить от футбола

    Футбольный агент Антон Смирнов призвал президента ФНЛ Наиля Измайлова прекратить заниматься «агентской деятельностью».

    «Обращение к Наилю Измайлову, президенту ФНЛ и советнику губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по спорту.

    Господин Измайлов, прекращайте заниматься трансферной агентской деятельностью. В противном случае мы обратимся в юрисдикционные органы РФС за отстранением Вас от любой деятельности, связанной с футболом. Или идите и получите лицензию агента, но покиньте пост президента ФНЛ.

    Пока это предупреждение. Последнее. Больше их не будет», – написал Смирнов, представляющий интересы, в частности, Андрея Лунева.

    • Измайлов возглавляет ФНЛ с 2022 года.
    • В 2013-2019 годах он был вице-президентом «Спартака».
    • Измайлов входит в исполком РФС.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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