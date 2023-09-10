Бывшего вице-президента «Спартака» Измайлова могут отстранить от футбола

Футбольный агент Антон Смирнов призвал президента ФНЛ Наиля Измайлова прекратить заниматься «агентской деятельностью».

«Обращение к Наилю Измайлову, президенту ФНЛ и советнику губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по спорту.

Господин Измайлов, прекращайте заниматься трансферной агентской деятельностью. В противном случае мы обратимся в юрисдикционные органы РФС за отстранением Вас от любой деятельности, связанной с футболом. Или идите и получите лицензию агента, но покиньте пост президента ФНЛ.

Пока это предупреждение. Последнее. Больше их не будет», – написал Смирнов, представляющий интересы, в частности, Андрея Лунева.