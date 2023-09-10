Роналду поддержал Марокко, где случилось землетрясение

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил поддержку Марокко, где произошло землетрясение.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Шлю любовь и молитвы всем жителям страны в этот трудный период», – написал португалец в соцсети.