Стала известно, почему Тюкавин пропустил матч со «Спартаком»

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов объяснил, почему форвард «Динамо» пропустил кубковый матч со «Спартаком» (1:4). У 21-летнего нападающего 3 гола и 2 ассиста в этом сезоне.

«Вы видели регламент кубка? Можно проигрывать и все равно выходить дальше.

У футболистов же накапливается усталость. Косте 21 год, следующая игра в Ростове, туда тяжело добираться. Если бы речь шла об игре на вылет, наверное, была бы другая ситуация. Есть свой медицинский штаб у «Динамо», они следят за тем, кто переутомился.

Сразу говоря – тут нет никаких политических моментов, у нас действующий контракт, мы играем. Никаких демаршей никто не устраивал, а то сейчас начнут писать всякое. Отсутствие в заявке – не демарш, это решение медицинского штаба», – сказал Сафонов.

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