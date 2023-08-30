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    • Стала известно, почему Тюкавин пропустил матч со «Спартаком»

    Стала известно, почему Тюкавин пропустил матч со «Спартаком»

    Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов объяснил, почему форвард «Динамо» пропустил кубковый матч со «Спартаком» (1:4). У 21-летнего нападающего 3 гола и 2 ассиста в этом сезоне.

    «Вы видели регламент кубка? Можно проигрывать и все равно выходить дальше.

    У футболистов же накапливается усталость. Косте 21 год, следующая игра в Ростове, туда тяжело добираться. Если бы речь шла об игре на вылет, наверное, была бы другая ситуация. Есть свой медицинский штаб у «Динамо», они следят за тем, кто переутомился.

    Сразу говоря – тут нет никаких политических моментов, у нас действующий контракт, мы играем. Никаких демаршей никто не устраивал, а то сейчас начнут писать всякое. Отсутствие в заявке – не демарш, это решение медицинского штаба», – сказал Сафонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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