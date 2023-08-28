В «Динамо» ответили на вопрос, когда отпустят Тюкавина

кому он нужен пусть у вас до пенсии сидит
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.
«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста.
Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.
Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», – сказал Гафин.
- Контракт Тюкавина истекает через год.
- Он воспитанник клуба.
- В прошлом сезоне Тюкавина признали лучшим футболистом «Динамо».