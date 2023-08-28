Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    В «Динамо» ответили на вопрос, когда отпустят Тюкавина

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.

    «Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста.

    Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.

    Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», – сказал Гафин.

    • Контракт Тюкавина истекает через год.
    • Он воспитанник клуба.
    • В прошлом сезоне Тюкавина признали лучшим футболистом «Динамо».

    Новости по теме
    В «Динамо» ответили, на каком этапе продление Тюкавина 1
    Тюкавин – о голе Скопинцева: «Попал, наконец, со своей коряги»
    ⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков 26
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17858

      Garrincha58 1 час назад

      кому он нужен пусть у вас до пенсии сидит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 