В «Динамо» ответили на вопрос, когда отпустят Тюкавина

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина.

«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста.

Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.

Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», – сказал Гафин.