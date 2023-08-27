Семин дал совет Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сменить команду.
«Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», – сказал Семин.
- Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- У Миранчука остался год контракта.
Источник: «РБ Спорт»