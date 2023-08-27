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    Семин дал совет Миранчуку

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сменить команду.

    «Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», – сказал Семин.

    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
    • У Миранчука остался год контракта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1418

      mama1991 42 минуты назад

      Уже аталанту за команду считают... А валить надо однозначно, че сидеть в этом колхозе?

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