Семин дал совет Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сменить команду.

«Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», – сказал Семин.