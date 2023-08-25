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    • Мбаппе ответил на новое предложение «ПСЖ» о продлении контракта

    Мбаппе ответил на новое предложение «ПСЖ» о продлении контракта

    Стал известен итог нового раунда переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе о продлении контракта.

    Парижский клуб сделал игроку еще одно предложение, но снова получил отказ.

    Катарские владельцы «ПСЖ» поручили президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи самому решить судьбу 24-летнего француза – продать форварда сейчас или оставить его с риском ухода в качестве свободного агента.

    • Контракт Мбаппе истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял нападающего во время предсезонки.
    • Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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    Источник: твиттер журналиста Marca Рамона Альвареса де Мона

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17850

      Garrincha58 16 минут назад

      лучше продать хоть что то выручат

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