Мбаппе ответил на новое предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Стал известен итог нового раунда переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе о продлении контракта.

Парижский клуб сделал игроку еще одно предложение, но снова получил отказ.

Катарские владельцы «ПСЖ» поручили президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи самому решить судьбу 24-летнего француза – продать форварда сейчас или оставить его с риском ухода в качестве свободного агента.

Контракт Мбаппе истекает в 2024 году.

Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял нападающего во время предсезонки.

Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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