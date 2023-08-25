Мбаппе ответил на новое предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Стал известен итог нового раунда переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе о продлении контракта.

Парижский клуб сделал игроку еще одно предложение, но снова получил отказ.

Катарские владельцы «ПСЖ» поручили президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи самому решить судьбу 24-летнего француза – продать форварда сейчас или оставить его с риском ухода в качестве свободного агента.