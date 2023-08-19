Стала известна реакция «Реала» на возвращение Мбаппе в состав «ПСЖ»

В «Реале» спокойно отнеслись к тому, что Килиана Мбаппе вернули к тренировкам с основой «ПСЖ».

По информации журналиста Фредерика Эрмеля, в мадридском клубе изначально не рассчитывали на подписание нападающего этим летом.

«Честно говоря, в «Реале» не верили, что Мбаппе перейдeт к ним этим летом. Если бы между Килианом и «ПСЖ» началась настоящая война, и парижане объявили бы 31 августа в 12:30, что хотят продать его – возможно, тогда «Реал» что-то попробовал бы. Но не за 250 миллионов евро.

В «Реале» нет разочарования, потому что не было и надежд на трансфер, даже когда Мбаппе был вне состава. Разговоры, которые у меня были с руководством мадридцев, касались факта, что это история исключительно между Килианом и «ПСЖ».

Я говорил с Пересом о письме Мбаппе, в котором тот заявил, что не будет продлевать контракт – Флорентино был убеждeн, что Килиан останется в «ПСЖ» этим летом.

Эти слова Мбаппе не имели никакого веса для «Реала». В Мадриде больше нет того энтузиазма по отношению к французу, который был в прошлом году.

Ошпаренный кот боится холодной воды. Произошедшее в 2022 году они не поняли. Ибо это игрок, кто говорит «да», а потом говорит «нет» через три дня. Именно поэтому для «Реала» эта история имела меньший вес.

На сегодняшний день Мбаппе не является приоритетом «Реала», – рассказал Эрмель.

В конце прошлой недели «ПСЖ» вернул Мбаппе в основной состав.

Форвард пропустил почти всю предсезонную подготовку из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

Сегодня он должен сыграть с «Тулузой» во 2-м туре Лиги 1.

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