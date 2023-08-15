Тюкавин отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов объяснил, почему игрок не поехал выступать в Саудовскую Аравию.

«Был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил: «Нет». Игрок сказал так же – хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу – нет, не интересно», – сообщил агент.

У Тюкавина остался год контракта.

Он воспитанник «Динамо».

Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне.

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