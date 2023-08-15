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    • Тюкавин отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

    Тюкавин отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов объяснил, почему игрок не поехал выступать в Саудовскую Аравию.

    «Был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

    Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил: «Нет». Игрок сказал так же – хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу – нет, не интересно», – сообщил агент.

    • У Тюкавина остался год контракта.
    • Он воспитанник «Динамо».
    • Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +805

      eugen-han 36 минут назад

      Ну в общем разумно, потому что рано ему ещё уезжать к арабам или туркам, так как там востребованы игроки 30+.

      0
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      Рейтинг: +12411

      BRO_football 54 минуты назад

      Да быть того не может. Полный бред. Не верю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2651

      Болотоход 55 минут назад

      Главное что бы не в помойку блеклую перешел. а то сгинет пацан)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21353

      Cleaner 1 час назад

      Костя, наверное, хочет с Динамой чемпионом стать! РЖУ сильно не могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +9904

      САДЫЧОК 1 час назад

      Причина отказа- не было предложения !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4727

      Ziklop 1 час назад

      вот не верю! он пока ни о чём и уважения к нему не будет такого, как к уже состоявшимся игрокам, минусов может больше и крест на мечте о доходах и игре.
      слишком велик риск и плюсов мало!

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