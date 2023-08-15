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  • Тюкавин отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

Тюкавин отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

15 августа 2023, 20:54
6

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов объяснил, почему игрок не поехал выступать в Саудовскую Аравию.

«Был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил: «Нет». Игрок сказал так же – хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу – нет, не интересно», – сообщил агент.

  • У Тюкавина остался год контракта.
  • Он воспитанник «Динамо».
  • Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (6)
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Ziklop
1692122604
вот не верю! он пока ни о чём и уважения к нему не будет такого, как к уже состоявшимся игрокам, минусов может больше и крест на мечте о доходах и игре. слишком велик риск и плюсов мало!
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САДЫЧОК
1692123351
Причина отказа- не было предложения !
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BRO_football
1692125020
Да быть того не может. Полный бред. Не верю.
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eugen-han
1692126070
Ну в общем разумно, потому что рано ему ещё уезжать к арабам или туркам, так как там востребованы игроки 30+.
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