Джанлуиджи Буффон – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел четвертый выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев в уютной атмосфере рассказывает яркие истории о звездах мирового футбола.

Герой выпуска – Джанлуиджи Буффон, грандиозный вратарь, который совсем недавно объявил о завершении карьеры. Он выиграл десятки трофеев, а своим характером и поступками завоевал огромную популярность во всем мире.

В этом выпуске вы узнаете о том, как Виктор Гусев комментировал дебютный матч Джиджи за национальную сборную, как Буффон болел за свой родной «Каррарезе» на фанатской трибуне и что именно он сказал арбитру в финале ЧМ-2006 о знаменитом фоле Зидана.

Выпуск здесь https://www.youtube.com/watch?v=XLZSKZOOtKA