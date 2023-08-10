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    • Джанлуиджи Буффон – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

    Джанлуиджи Буффон – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

    На YouTube-канале «Суперлига» вышел четвертый выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев в уютной атмосфере рассказывает яркие истории о звездах мирового футбола.

    Герой выпуска – Джанлуиджи Буффон, грандиозный вратарь, который совсем недавно объявил о завершении карьеры. Он выиграл десятки трофеев, а своим характером и поступками завоевал огромную популярность во всем мире.

    В этом выпуске вы узнаете о том, как Виктор Гусев комментировал дебютный матч Джиджи за национальную сборную, как Буффон болел за свой родной «Каррарезе» на фанатской трибуне и что именно он сказал арбитру в финале ЧМ-2006 о знаменитом фоле Зидана.

    Выпуск здесь https://www.youtube.com/watch?v=XLZSKZOOtKA

    Источник: «Бомбардир»

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    10.08.2023 16:30
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