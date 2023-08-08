Тюкавин получит гигантский бонус, если станет лучшим бомбардиром РПЛ

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, какой бонус получит футболист, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.

«Не надо нас загонять в какие-то рамки, я никогда не считаю чужие деньги – Мудрика за 100 миллионов продали или еще что-то, да ради бога, я только рад. Я не считаю чужие деньги и не хочу, чтобы считали мои.

Мне звонят журналисты, спрашивают, правда ли я три «лимона» прошу. Может, я пять попрошу. Зачем вообще все это? До финансов еще вообще не дошло.

Могу только одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус 500 тысяч евро. Хотим его заработать», – сказал Сафонов.