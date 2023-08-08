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  • Тюкавин получит гигантский бонус, если станет лучшим бомбардиром РПЛ

Тюкавин получит гигантский бонус, если станет лучшим бомбардиром РПЛ

8 августа 2023, 10:47
3

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, какой бонус получит футболист, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.

«Не надо нас загонять в какие-то рамки, я никогда не считаю чужие деньги – Мудрика за 100 миллионов продали или еще что-то, да ради бога, я только рад. Я не считаю чужие деньги и не хочу, чтобы считали мои.

Мне звонят журналисты, спрашивают, правда ли я три «лимона» прошу. Может, я пять попрошу. Зачем вообще все это? До финансов еще вообще не дошло.

Могу только одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус 500 тысяч евро. Хотим его заработать», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин сделал дубль в матче с «Зенитом» (3:2).
  • У него 3 гола и ассист в 3 матчах сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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eugen-han
1691485492
Посыл понятен. Это означает, что бонус гигантский может быть разделен в виде откатов тренеру и партнёрам по команде, от которых напрямую будет зависеть бомбардирская гонка Тюкавина.
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Benifacto
1691491180
ну ну....делим шкуру неубитого медведя....удачи че....
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k611
1691491219
Хорошо будет играть, может будет возможность перейти в более сильный чемпионат.
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