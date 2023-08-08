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    • Тюкавин получит гигантский бонус, если станет лучшим бомбардиром РПЛ

    Тюкавин получит гигантский бонус, если станет лучшим бомбардиром РПЛ

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, какой бонус получит футболист, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.

    «Не надо нас загонять в какие-то рамки, я никогда не считаю чужие деньги – Мудрика за 100 миллионов продали или еще что-то, да ради бога, я только рад. Я не считаю чужие деньги и не хочу, чтобы считали мои.

    Мне звонят журналисты, спрашивают, правда ли я три «лимона» прошу. Может, я пять попрошу. Зачем вообще все это? До финансов еще вообще не дошло.

    Могу только одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус 500 тысяч евро. Хотим его заработать», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин сделал дубль в матче с «Зенитом» (3:2).
    • У него 3 гола и ассист в 3 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1125

      k611 8 августа, 13:40

      Хорошо будет играть, может будет возможность перейти в более сильный чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 8 августа, 13:39

      ну ну....делим шкуру неубитого медведя....удачи че....

      0
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 8 августа, 12:04

      Посыл понятен. Это означает, что бонус гигантский может быть разделен в виде откатов тренеру и партнёрам по команде, от которых напрямую будет зависеть бомбардирская гонка Тюкавина.

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