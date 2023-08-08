«Урал» – «Спартак»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 11 августа 2023

«Урал» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 11 августа в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Урала» – 3.45

ничья – 3.60

победа «Спартака» – 2.05

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Спартак

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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