Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тюкавин: «Зенит» будет стараться уворовать меня? Пусть попробуют»

    Тюкавин: «Зенит» будет стараться уворовать меня? Пусть попробуют»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о будущем в московском клубе.

    – Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.

    «Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.

    – Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.

    – Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?

    – Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут стараться уворовать? Пусть попробуют.

    • Тюкавин сделал дубль в матче с «Зенитом» (3:2).
    • У него 3 гола и ассист в 3 матча сезона РПЛ.

    Новости по теме
    Неотразимая красотка и дочь 6-кратного чемпиона мира – на ней женат лучший форвард России
    Мостовой: «Тюкавин лучший нападающий России? Не смешите» 5
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Aндрей-кадулин-google 9 августа, 09:10

      Надо будет купят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 17:48

      С детства за помойку!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Болотоход 7 августа, 17:52

      За помойкОЙ . Это мы про тебя знаем .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5637

      SPACE TRUCKIN 7 августа, 16:10

      купят,чтобы ослабить Динамо...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +413

      orlovcar > SPACE TRUCKIN 7 августа, 19:11

      опыт есть такой у них

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5041

      Эном айс 7 августа, 15:33

      "Пусть попробуют" в смысле "готов к переговорам" с детства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1959

      Artemka444 7 августа, 15:28

      Два гола забил всё звезда
      Вот когда по 30 будет тогда может и позовут!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8537

      nik55 7 августа, 15:03

      просто нужно запретить переходы из 1 пятерки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM 7 августа, 14:49

      Держись Костян!!! Только не к ним. "Ж"уй ****, и уборщице (клинеру) заодно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > GreyDM 7 августа, 14:51

      опять бездомных звёздочками прикрыли )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > GreyDM 7 августа, 14:54

      Ща проверю.... Здесь Кони, Мясо, Мусора, *****, кого нам не хватает...(с)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > GreyDM 7 августа, 14:54

      ПОРЖАЛ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) > GreyDM 7 августа, 15:00

      Это что тут за вошь кашляет? Ти Хто такой, маленький???? Гыгыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 15:03

      ты зря хамишь ,я CWT слушал, когда ты по-ходу ещё пешком под стол ходил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) > GreyDM 7 августа, 15:25

      Это был маленький и скромный ответ на твои хамские комменты! Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 16:13

      И где я нахамил? То что я б.о.м.ж.е.й. назвал так , как их все кому не лень называют- это не хамство, своих сектантов почитай, там грязи куда больше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4595

      Ziklop > GreyDM 7 августа, 16:32

      и каждый кто туда попал , по щам получает. "бойковский клуб"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto > GreyDM 7 августа, 17:39

      они думают что раз газпром банкует, то они теперь типо мажоры гы гы гы))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > Ziklop 7 августа, 20:45

      ну "по щам"- это мягко сказано)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 7 августа, 14:47

      Предложат тебе ЗП в 4 млн побежишь и Семак тебя научит как правильно сидеть на лавке и целовать жопы латиносам, вот поэтому этих клоунов с берегов Невы, как футболистов, никто и не помнит, кроме Кержа и чипсоеда, и кстати твой мегаагент уже заявлял, если предложат ему комиссионные в 4 млн, то контракт будет у Зенита и по этой схеме увели Коваленко у Локо при помощи мегаагента

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6300

      ySS 7 августа, 14:41

      Чтобы ослабить Динамо и для ротации с Сергеевым)
      Купят, бабла-то немеряно)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > ySS 7 августа, 15:10

      В Спартак пусть его купят для "ротации" с этим,который свои причендалы Роше предлагал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21215

      Cleaner 7 августа, 14:41

      Тюкавин, в Динамо трофеев НЕ БУДЕТ! Беги в Зенит, если позовут!..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 