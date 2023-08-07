Тюкавин: «Зенит» будет стараться уворовать меня? Пусть попробуют»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о будущем в московском клубе.
– Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.
– «Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.
– Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.
– Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?
– Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут стараться уворовать? Пусть попробуют.
- Тюкавин сделал дубль в матче с «Зенитом» (3:2).
- У него 3 гола и ассист в 3 матча сезона РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»