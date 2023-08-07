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  • Тюкавин: «Зенит» будет стараться уворовать меня? Пусть попробуют»

Тюкавин: «Зенит» будет стараться уворовать меня? Пусть попробуют»

7 августа 2023, 13:24
22

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о будущем в московском клубе.

– Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.

«Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.

– Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.

– Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?

– Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут стараться уворовать? Пусть попробуют.

  • Тюкавин сделал дубль в матче с «Зенитом» (3:2).
  • У него 3 гола и ассист в 3 матча сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (22)
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portero
1691404888
Это как предложение к торгу????)
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neveldomha
1691407572
Мальчик набивает себе цену.
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ySS
1691408476
Чтобы ослабить Динамо и для ротации с Сергеевым) Купят, бабла-то немеряно)
Ответить
Skull_Boy
1691408863
Предложат тебе ЗП в 4 млн побежишь и Семак тебя научит как правильно сидеть на лавке и целовать жопы латиносам, вот поэтому этих клоунов с берегов Невы, как футболистов, никто и не помнит, кроме Кержа и чипсоеда, и кстати твой мегаагент уже заявлял, если предложат ему комиссионные в 4 млн, то контракт будет у Зенита и по этой схеме увели Коваленко у Локо при помощи мегаагента
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GreyDM
1691408981
Держись Костян!!! Только не к ним. "Ж"уй ****, и уборщице (клинеру) заодно.
Ответить
nik55
1691409780
просто нужно запретить переходы из 1 пятерки
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Artemka444
1691411329
Два гола забил всё звезда Вот когда по 30 будет тогда может и позовут!!!
Ответить
Эном айс
1691411598
"Пусть попробуют" в смысле "готов к переговорам" с детства.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1691413820
купят,чтобы ослабить Динамо...
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1691561445
Надо будет купят
Ответить
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