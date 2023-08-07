Тюкавин: «Зенит» будет стараться уворовать меня? Пусть попробуют»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о будущем в московском клубе.

– Хочу играть в футбол – забивать и выигрывать трофеи.

– «Динамо» в этом плане не сдерживает вас – хороший клуб, со штабом, это видно, хороший контакт.

– Да, у меня действующий контракт, никуда из «Динамо» не бегу.

– Но мы же понимаем, в том числе и по словам Андрея Аршавина, что будет стремление уворовать вас в «Зенит»?

– Что я могу на это ответить? У меня есть контракт с «Динамо». Будут стараться уворовать? Пусть попробуют.