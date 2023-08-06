Тюкавин высказался о дубле в ворота «Зенита»

Продолжайте в том же духе. Ты два, Грулёв один.
Константин Тюкавин дал комментарий после матча с «Зенитом» (3:2). Форвард «Динамо» забил в этой встрече два гола.
«Положительные эмоции, потому что обыграли «Зенит» у них дома.
Было трудно предположить в конце первого тайма, что мы сможем добиться победы? Наверное, это так. Мы чуть-чуть устали: непривычная погода и стадион – было жарковато. Но мы выстояли, забили гол на последних минутах и победили.
Почему был уверен, что забью «Зениту»? Чуйка. Такое бывает. Перед матчем обсудили с тренером и посмеялись», – сказал Тюкавин.