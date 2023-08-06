Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тюкавин высказался о дубле в ворота «Зенита»

    Константин Тюкавин дал комментарий после матча с «Зенитом» (3:2). Форвард «Динамо» забил в этой встрече два гола.

    «Положительные эмоции, потому что обыграли «Зенит» у них дома.

    Было трудно предположить в конце первого тайма, что мы сможем добиться победы? Наверное, это так. Мы чуть-чуть устали: непривычная погода и стадион – было жарковато. Но мы выстояли, забили гол на последних минутах и победили.

    Почему был уверен, что забью «Зениту»? Чуйка. Такое бывает. Перед матчем обсудили с тренером и посмеялись», – сказал Тюкавин.

    Новости по теме
    Неотразимая красотка и дочь 6-кратного чемпиона мира – на ней женат лучший форвард России
    Мостовой: «Тюкавин лучший нападающий России? Не смешите» 5
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2202

      evgevg13 7 августа, 06:15

      Продолжайте в том же духе. Ты два, Грулёв один.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      яцык > evgevg13 7 августа, 08:44

      Поддерживаю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 