Роналду ошибся номером и привел в восторг незнакомую фанатку

В сети оказалось видео, как нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду случайно позвонил незнакомой болельщице.
Криштиану хотел набрать своего друга, но ошибся номером. Португалец попал на Халиме Боланд. Она представилась телеведущей. Диалог был следующим.
– Привет!
– Привет!
– Наверное, я набрал неправильный номер. Это Криштиану.
– Криштиану Роналду?
– Ага..
– Да ладно! Нет, реально?
– Да. Но я пытался позвонить своему другу, сорри, ахах.
– Я тоже твоя подруга!
– Чем ты занимаешься?
– Я телеведущая, селебрити.
– А, извини, я позвонил по ошибке.
– Нет, ты что! Это лучшая ошибка в мире!
Источник: Sports.ru