Роналду ошибся номером и привел в восторг незнакомую фанатку

В сети оказалось видео, как нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду случайно позвонил незнакомой болельщице.

Криштиану хотел набрать своего друга, но ошибся номером. Португалец попал на Халиме Боланд. Она представилась телеведущей. Диалог был следующим.

– Привет!

– Привет!

– Наверное, я набрал неправильный номер. Это Криштиану.

– Криштиану Роналду?

– Ага..

– Да ладно! Нет, реально?

– Да. Но я пытался позвонить своему другу, сорри, ахах.

– Я тоже твоя подруга!

– Чем ты занимаешься?

– Я телеведущая, селебрити.

– А, извини, я позвонил по ошибке.

– Нет, ты что! Это лучшая ошибка в мире!