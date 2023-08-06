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    • Роналду ошибся номером и привел в восторг незнакомую фанатку

    Роналду ошибся номером и привел в восторг незнакомую фанатку

    В сети оказалось видео, как нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду случайно позвонил незнакомой болельщице.

    Криштиану хотел набрать своего друга, но ошибся номером. Португалец попал на Халиме Боланд. Она представилась телеведущей. Диалог был следующим.

    – Привет!

    – Привет!

    – Наверное, я набрал неправильный номер. Это Криштиану.

    – Криштиану Роналду?

    – Ага..

    – Да ладно! Нет, реально?

    – Да. Но я пытался позвонить своему другу, сорри, ахах.

    – Я тоже твоя подруга!

    – Чем ты занимаешься?

    – Я телеведущая, селебрити.

    – А, извини, я позвонил по ошибке.

    – Нет, ты что! Это лучшая ошибка в мире!

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    Источник: Sports.ru

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    06.08.2023 10:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +927

      talgatnurzhanov2006 6 августа, 20:58

      Она постоянно записывает на видео звонки на стационарный телефон?

      0
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      Рейтинг: +1200

      SuperNils 6 августа, 12:40

      Так чем всё кончилось-то? Вдул он ей или нет?

      1
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      Рейтинг: +350

      odessakmv > SuperNils 6 августа, 14:41

      нет, он же Другу!! звонил, а девушки не профиль бриолиновой Кристины

      1
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 6 августа, 10:04

      А если бы позвонил не в ту дверь, был бы мгновенно изнасилован. )))

      1
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