АПЛ намерена обратиться в ФИФА из-за саудовских клубов

Английские клубы обеспокоены действиями команд из Саудовской Аравии на трансферном рынке.

Летнее окно в АПЛ закроется 1 сентября, а в саудовской лиге – 20 сентября.

В связи с этим у англичан есть опасения, что ближневосточные клубы в течение сентября переманят важных футболистов, которых не получится заменить до января.

АПЛ намерена обратиться в ФИФА, чтобы организация изменила сроки трансферного окна в Саудовской Аравии.

Возможные поправки вступят в силу не раньше 2024 года, потому что сейчас что-либо менять уже поздно.