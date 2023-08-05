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    АПЛ намерена обратиться в ФИФА из-за саудовских клубов

    Английские клубы обеспокоены действиями команд из Саудовской Аравии на трансферном рынке.

    Летнее окно в АПЛ закроется 1 сентября, а в саудовской лиге – 20 сентября.

    В связи с этим у англичан есть опасения, что ближневосточные клубы в течение сентября переманят важных футболистов, которых не получится заменить до января.

    АПЛ намерена обратиться в ФИФА, чтобы организация изменила сроки трансферного окна в Саудовской Аравии.

    Возможные поправки вступят в силу не раньше 2024 года, потому что сейчас что-либо менять уже поздно.

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    Источник: Daily Mail

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    05.08.2023 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      ЗаЖиМ 5 августа, 15:14

      Доставайте кубышку, колонисты фуевы жмотье.

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