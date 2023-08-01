«ПСЖ» вернет Мбаппе в состав только при одном условии

По моему руководство ПСЖ оборзели. Рабство вроде отменено.
Руководство «ПСЖ» не будет менять позицию по поводу Килиана Мбаппе.
Ему дали понять, что для возвращения в состав есть только один путь – продлить контракт, истекающий в 2024 году.
В противном случае 24-летнего француза либо продадут, либо оставят без игровой практики на весь сезон.
- Мбаппе не взяли в турне по Японии.
- «ПСЖ» требует за форварда 250 миллионов евро.
- Главным претендентом на него считается «Реал».
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