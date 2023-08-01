«ПСЖ» вернет Мбаппе в состав только при одном условии

Руководство «ПСЖ» не будет менять позицию по поводу Килиана Мбаппе.

Ему дали понять, что для возвращения в состав есть только один путь – продлить контракт, истекающий в 2024 году.

В противном случае 24-летнего француза либо продадут, либо оставят без игровой практики на весь сезон.

Мбаппе не взяли в турне по Японии.

«ПСЖ» требует за форварда 250 миллионов евро.

Главным претендентом на него считается «Реал».

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