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    «ПСЖ» вернет Мбаппе в состав только при одном условии

    Руководство «ПСЖ» не будет менять позицию по поводу Килиана Мбаппе.

    Ему дали понять, что для возвращения в состав есть только один путь – продлить контракт, истекающий в 2024 году.

    В противном случае 24-летнего француза либо продадут, либо оставят без игровой практики на весь сезон.

    • Мбаппе не взяли в турне по Японии.
    • «ПСЖ» требует за форварда 250 миллионов евро.
    • Главным претендентом на него считается «Реал».

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    Источник: Foot Mercato

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    01.08.2023 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 1 августа, 18:29

      По моему руководство ПСЖ оборзели. Рабство вроде отменено.

      0
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      Рейтинг: +68613

      portero > Fialet 1 августа, 18:56

      Рабам сотни миллионов не платят.... так что это ответка зажравшемуся Мопеду.

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      Рейтинг: +2075

      Fialet > portero 1 августа, 19:24

      Рабам дают еду. А для тех, кто платит Мопеду, миллионы - это тоже примерно как дали на еду.

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      Рейтинг: +68613

      portero > Fialet 2 августа, 09:13

      Дорогая игрушка решила что она хозяин....

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