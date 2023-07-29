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    • Агент Тюкавина: «У нас нет задачи продлить контракт с «Динамо»

    Агент Тюкавина: «У нас нет задачи продлить контракт с «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что продление контракта – не приоритет для игрока.

    • У Тюкавина остался год контракта.
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
    • В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

    – Правда, что «Динамо» предложило Косте продлить контракт?

    – Я не знаю. Не видел никаких вариантов нового контракта. Мне никто ничего не говорил и не присылал.

    – Получается, «Динамо» не предлагало новый контракт?

    – У нас нет такой задачи продлить контракт.

    – Но он заканчивается через год, если опция выкупа не сработает.

    – Заканчивается. И что? Сейчас Костя – футболист «Динамо», он хорошо выполняет свою работу. Будет время – будем разговаривать.

    – Резюмировать: «Динамо» ничего не предлагало?

    – Пока что ничего не предлагало.

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    Источник: «РБ Спорт»

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