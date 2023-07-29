Агент Тюкавина: «У нас нет задачи продлить контракт с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что продление контракта – не приоритет для игрока.
- У Тюкавина остался год контракта.
- В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
- В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.
– Правда, что «Динамо» предложило Косте продлить контракт?
– Я не знаю. Не видел никаких вариантов нового контракта. Мне никто ничего не говорил и не присылал.
– Получается, «Динамо» не предлагало новый контракт?
– У нас нет такой задачи продлить контракт.
– Но он заканчивается через год, если опция выкупа не сработает.
– Заканчивается. И что? Сейчас Костя – футболист «Динамо», он хорошо выполняет свою работу. Будет время – будем разговаривать.
– Резюмировать: «Динамо» ничего не предлагало?
– Пока что ничего не предлагало.
Источник: «РБ Спорт»