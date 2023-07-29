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  • Агент Тюкавина: «У нас нет задачи продлить контракт с «Динамо»

Агент Тюкавина: «У нас нет задачи продлить контракт с «Динамо»

29 июля 2023, 19:34
3

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что продление контракта – не приоритет для игрока.

  • У Тюкавина остался год контракта.
  • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
  • В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

– Правда, что «Динамо» предложило Косте продлить контракт?

– Я не знаю. Не видел никаких вариантов нового контракта. Мне никто ничего не говорил и не присылал.

– Получается, «Динамо» не предлагало новый контракт?

– У нас нет такой задачи продлить контракт.

– Но он заканчивается через год, если опция выкупа не сработает.

– Заканчивается. И что? Сейчас Костя – футболист «Динамо», он хорошо выполняет свою работу. Будет время – будем разговаривать.

– Резюмировать: «Динамо» ничего не предлагало?

– Пока что ничего не предлагало.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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vmonomah17
1690653621
Теперь Тюкавину надо бразильское гражданство принимать, чтобы в зенит взяли)))
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Dr.Metal
1690656825
В ЦСКА Костю. Надеется достойное место
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яцык
1690699467
Все ищут где лучше
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