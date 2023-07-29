Агент Тюкавина: «У нас нет задачи продлить контракт с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что продление контракта – не приоритет для игрока.

У Тюкавина остался год контракта.

В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.

В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

– Правда, что «Динамо» предложило Косте продлить контракт?

– Я не знаю. Не видел никаких вариантов нового контракта. Мне никто ничего не говорил и не присылал.

– Получается, «Динамо» не предлагало новый контракт?

– У нас нет такой задачи продлить контракт.

– Но он заканчивается через год, если опция выкупа не сработает.

– Заканчивается. И что? Сейчас Костя – футболист «Динамо», он хорошо выполняет свою работу. Будет время – будем разговаривать.

– Резюмировать: «Динамо» ничего не предлагало?

– Пока что ничего не предлагало.