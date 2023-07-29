Член совета директоров «Динамо»: «Для клубов РПЛ Тюкавин не продается»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что Константин Тюкавин не перейдет в другой клуб РПЛ.

– Была распространена информация о переговорах «Динамо» и ЦСКА по поводу Тюкавина. Что на самом деле происходит?

– Ответ очень простой – Константин не продается. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продается.

– У Константина контракт до конца текущего сезона с опцией продления на год. Но получается, что летом следующего года он может уйти свободным агентом?

– Теоретически – да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую.