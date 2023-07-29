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    • Член совета директоров «Динамо»: «Для клубов РПЛ Тюкавин не продается»

    Член совета директоров «Динамо»: «Для клубов РПЛ Тюкавин не продается»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что Константин Тюкавин не перейдет в другой клуб РПЛ.

    – Была распространена информация о переговорах «Динамо» и ЦСКА по поводу Тюкавина. Что на самом деле происходит?

    – Ответ очень простой – Константин не продается. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продается.

    – У Константина контракт до конца текущего сезона с опцией продления на год. Но получается, что летом следующего года он может уйти свободным агентом?

    – Теоретически – да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
    • В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15312

      R_a_i_n 55 минут назад

      Надо срочно журналисту задать вопрос Тюкавину по переходам внутри чемпионата)))

      0
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      Рейтинг: +14770

      Skull_Boy 1 час назад

      Уйдет следующим летом бесплатно или зимой за копейки

      0
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      Рейтинг: +5542

      fakeid 1 час назад

      пфф. газпром и лукойл могут поспорить с этим утверждением на раз-два, если потребуется)

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