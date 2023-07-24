Флорентино Перес ответил, перейдет ли Мбаппе летом в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос журналиста о возможном подписании Килиана Мбаппе.
Его спросили о трансфере форварда «ПСЖ» на одном из избирательных участков в Мадриде, где проходили выборы в конгресс депутатов и в сенат.
– Я всегда спокоен.
– Перейдет ли Мбаппе этим летом?
– Сейчас время голосовать.
У Мбаппе конфликт с руководством «ПСЖ». Клуб выставил Килиана на трансфер и не взял на сборы.
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Источник: Mundo Deportivo