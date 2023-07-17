«ПСЖ» во вторник поставит ультиматум Мбаппе

Руководство «ПСЖ» готовится к встрече с Килианом Мбаппе 18 июля.

Боссы парижского клуба лично озвучат футболисту ультиматум – продление контракта или продажа этим летом.

В «ПСЖ» считают неприемлемой трату 350 миллионов евро на выплаты 24-летнему французу в ближайший год при условии его последующего ухода в качестве свободного агента.

Чемпион Франции готов отпустить Мбаппе за сумму в 200 миллионов евро плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда.

«Ливерпуль» и «Арсенал» следят за ситуацией, но игроку сейчас неинтересны варианты продолжения карьеры в АПЛ. Главным претендентом на него остается «Реал».