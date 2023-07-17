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    «ПСЖ» во вторник поставит ультиматум Мбаппе

    Руководство «ПСЖ» готовится к встрече с Килианом Мбаппе 18 июля.

    Боссы парижского клуба лично озвучат футболисту ультиматум – продление контракта или продажа этим летом.

    В «ПСЖ» считают неприемлемой трату 350 миллионов евро на выплаты 24-летнему французу в ближайший год при условии его последующего ухода в качестве свободного агента.

    Чемпион Франции готов отпустить Мбаппе за сумму в 200 миллионов евро плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда.

    «Ливерпуль» и «Арсенал» следят за ситуацией, но игроку сейчас неинтересны варианты продолжения карьеры в АПЛ. Главным претендентом на него остается «Реал».

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    Источник: Sports Zone

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