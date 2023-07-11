Пугающие кадры реконструкции «Камп Ноу»: гигантские краны разрушают легендарные трибуны

В Каталонии идет реконструкция домашнего стадиона «Барселоны» – «Камп Ноу».

Строительная техника постепенно сносит легендарные трибуны. Верхний ярус разрушен почти наполовину.

А еще до начала реконструкции «Камп Ноу» ломали другие люди – фанаты «Барселоны», разобравшие стадион на сувениры на последнем матче команды против «Мальорки».

Фотографии уничтожаемого кранами «Камп Ноу» пугают, но стадион преобразится совсем скоро – работы планируют завершить к ноябрю 2024 года. До того момента «Барселона» будет играть на Олимпийском стадионе.

Вместимость «Камп Ноу» увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч.

Стоимость реконструкции – 1,45 миллиарда евро. Она включает работу над прилегающей к стадиону территорией.

Эти деньги вложили 20 инвесторов.

«Камп Ноу» построен в 1957 году.

Фото: AFP/Urbanandsport; David Zorrakino/Global Look Press