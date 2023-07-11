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    • Пугающие кадры реконструкции «Камп Ноу»: гигантские краны разрушают легендарные трибуны

    Пугающие кадры реконструкции «Камп Ноу»: гигантские краны разрушают легендарные трибуны

    В Каталонии идет реконструкция домашнего стадиона «Барселоны» – «Камп Ноу».

    Строительная техника постепенно сносит легендарные трибуны. Верхний ярус разрушен почти наполовину.

    А еще до начала реконструкции «Камп Ноу» ломали другие люди – фанаты «Барселоны», разобравшие стадион на сувениры на последнем матче команды против «Мальорки».

    Фотографии уничтожаемого кранами «Камп Ноу» пугают, но стадион преобразится совсем скоро – работы планируют завершить к ноябрю 2024 года. До того момента «Барселона» будет играть на Олимпийском стадионе.

    • Вместимость «Камп Ноу» увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч.
    • Стоимость реконструкции – 1,45 миллиарда евро. Она включает работу над прилегающей к стадиону территорией.
    • Эти деньги вложили 20 инвесторов.
    • «Камп Ноу» построен в 1957 году.

    Фото: AFP/Urbanandsport; David Zorrakino/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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