Ивана Кнолль выложила фото в нижнем белье с американским флагом

Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Знаменитая хорватская болельщица выложила снимки с пляжа. На ней нижнее белье с изображением флага США.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
Самая горячая фанатка ЧМ-2022 сфотографировалась на Ибице в купальнике с испанским флагом
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новые фото с акцентом на пышную грудь
Источник: «Бомбардир»