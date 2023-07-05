Ивана Кнолль выложила фото в нижнем белье с американским флагом

Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Знаменитая хорватская болельщица выложила снимки с пляжа. На ней нижнее белье с изображением флага США.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Самая горячая фанатка ЧМ-2022 сфотографировалась на Ибице в купальнике с испанским флагом

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новые фото с акцентом на пышную грудь