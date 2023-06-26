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    • Самая горячая фанатка ЧМ-2022 сфотографировалась на Ибице в купальнике с испанским флагом

    Самая горячая фанатка ЧМ-2022 сфотографировалась на Ибице в купальнике с испанским флагом

    Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новое фото.

    Девушка запечатлена на пляже на Ибице. На хорватке купальник с изображением флага Испании.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • Несколько недель назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

    Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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    Источник: «Бомбардир»

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