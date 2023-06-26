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  • Самая горячая фанатка ЧМ-2022 сфотографировалась на Ибице в купальнике с испанским флагом

Самая горячая фанатка ЧМ-2022 сфотографировалась на Ибице в купальнике с испанским флагом

26 июня 2023, 00:08
3

Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новое фото.

Девушка запечатлена на пляже на Ибице. На хорватке купальник с изображением флага Испании.

  • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
  • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
  • Несколько недель назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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Источник: «Бомбардир»
Кнолль Ивана
Комментарии (3)
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jek718875
1687747575
Модель купальника называется, дёрни за верёвочку двери и откроются
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Дядя Серёжа
1687763212
Нижняя частиь испанского флага на нужное место НАТЯНУЛА
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