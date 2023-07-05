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    Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

    Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2023/24.

    Первый этап

    Эстерсунд, Швеция

    25 ноября – 3 декабря

    25 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета

    26 ноября – индивидуальные гонки

    29 ноября – эстафета, женщины

    30 ноября – эстафета, мужчины

    1 декабря – спринт, женщины

    2 декабря – спринт, мужчины

    3 декабря – гонки преследования

    Второй этап

    Хохфильцен, Австрия

    8-10 декабря

    8 декабря – спринты

    9 декабря – гонки преследования

    10 декабря – эстафеты

    Третий этап

    Ленцерхайде, Швейцария

    14-17 декабря

    14 декабря – спринт, женщины

    15 декабря – спринт, мужчины

    16 декабря – гонки преследования

    17 декабря – масс-старты

    Четвертый этап

    Оберхоф, Германия

    4-7 января

    4 января – спринт, мужчины

    5 января – спринт, женщины

    6 января – гонки преследования

    7 января – эстафеты

    Пятый этап

    Рупольдинг, Германия

    10-14 января

    10 января – эстафета, женщины

    11 января – эстафета, мужчины

    12 января – спринт, женщины

    13 января – спринт, мужчины

    14 января – гонки преследования

    Шестой этап

    Антхольц, Италия

    18-21 января

    18 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины

    19 января – короткая индивидуальная гонка, женщины

    20 января – сингл-микст и смешанная эстафета

    21 января – масс-старты

    Чемпионат мира

    Нове-Место, Чехия

    7-18 февраля

    7 февраля – смешанная эстафета

    9 февраля – спринт, женщины

    10 февраля – спринт, мужчины

    11 февраля – гонки преследования

    13 февраля – индивидуальная гонка, женщины

    14 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

    15 февраля – сингл-микст

    17 февраля – эстафеты

    18 февраля – масс-старты

    Седьмой этап

    Холменколлен, Норвегия

    29 февраля – 3 марта

    29 февраля – индивидуальная гонка, женщины

    1 марта – индивидуальная гонка, мужчины

    2 марта – масс-старты

    3 марта – сингл-микст и смешанная эстафета

    Восьмой этап

    Солджер Холлоу, США

    8-10 марта

    8 марта – эстафета, мужчины

    9 марта – женские спринт и эстафета

    10 марта – гонки преследования и мужской спринт

    Девятый этап

    Кэнмор, Канада

    14-17 марта

    14 марта – спринт, женщины

    15 марта – спринт, мужчины

    16 марта – гонка преследования, женщины

    17 марта – мужская гонка преследования и женский масс-старт

    18 марта – масс-старт, мужчины

    Источник: «Бомбардир»

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