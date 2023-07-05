Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2023/24.
Первый этап
Эстерсунд, Швеция
25 ноября – 3 декабря
25 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета
26 ноября – индивидуальные гонки
29 ноября – эстафета, женщины
30 ноября – эстафета, мужчины
1 декабря – спринт, женщины
2 декабря – спринт, мужчины
3 декабря – гонки преследования
Второй этап
Хохфильцен, Австрия
8-10 декабря
8 декабря – спринты
9 декабря – гонки преследования
10 декабря – эстафеты
Третий этап
Ленцерхайде, Швейцария
14-17 декабря
14 декабря – спринт, женщины
15 декабря – спринт, мужчины
16 декабря – гонки преследования
17 декабря – масс-старты
Четвертый этап
Оберхоф, Германия
4-7 января
4 января – спринт, мужчины
5 января – спринт, женщины
6 января – гонки преследования
7 января – эстафеты
Пятый этап
Рупольдинг, Германия
10-14 января
10 января – эстафета, женщины
11 января – эстафета, мужчины
12 января – спринт, женщины
13 января – спринт, мужчины
14 января – гонки преследования
Шестой этап
Антхольц, Италия
18-21 января
18 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины
19 января – короткая индивидуальная гонка, женщины
20 января – сингл-микст и смешанная эстафета
21 января – масс-старты
Чемпионат мира
Нове-Место, Чехия
7-18 февраля
7 февраля – смешанная эстафета
9 февраля – спринт, женщины
10 февраля – спринт, мужчины
11 февраля – гонки преследования
13 февраля – индивидуальная гонка, женщины
14 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
15 февраля – сингл-микст
17 февраля – эстафеты
18 февраля – масс-старты
Седьмой этап
Холменколлен, Норвегия
29 февраля – 3 марта
29 февраля – индивидуальная гонка, женщины
1 марта – индивидуальная гонка, мужчины
2 марта – масс-старты
3 марта – сингл-микст и смешанная эстафета
Восьмой этап
Солджер Холлоу, США
8-10 марта
8 марта – эстафета, мужчины
9 марта – женские спринт и эстафета
10 марта – гонки преследования и мужской спринт
Девятый этап
Кэнмор, Канада
14-17 марта
14 марта – спринт, женщины
15 марта – спринт, мужчины
16 марта – гонка преследования, женщины
17 марта – мужская гонка преследования и женский масс-старт
18 марта – масс-старт, мужчины