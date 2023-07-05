Железняков – про Плющенко: «Он показал собственную моральную некрасоту»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о конфликте с Евгением Плющенко.

– Был случай, когда Евгений Плющенко высказался в вашу сторону: «Кто это роток открыл? Дайте лупу».

– Это конфликт столетней давности, когда от нас убежали девочки. Конечно, это несравнимые вещи, я не спортсмен, я хореограф. Я знаю свое место, я знаю, кто я.

Я не претендую на звание супер-тренера, который царь и бог в мире фигурного катания. Я работаю на своем поприще. В команде должно быть понятие, что каждая шестеренка дает общий механизм, даже колесо в телеге играет огромную роль.

Поедет телега без одного колеса? Конечно, нет. И в этой телеге каждый механизм отвечает за себя: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Ксения Поталицына, Алексей Железняков.

Я не обращаю внимания на такие вещи, меня это не унижает. Человеку захотелось меня обидеть, но он скорее показал собственную моральную некрасоту.