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  • Мбаппе потеряет больше 200 миллионов, если перейдет в «Реал» этим летом

Мбаппе потеряет больше 200 миллионов, если перейдет в «Реал» этим летом

4 июля 2023, 12:30
2

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может потерять сотни миллионов евро, если перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Sports Zone.

В случае перехода «Реал» Мбаппе потеряет:

  • 80 миллионов евро за лояльность в «ПСЖ».
  • 150 миллионов подъемных, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса.
  • 72 миллиона – зарплата, которую Мбаппе получает в «ПСЖ».

Если Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом, то мадридский клуб предложит ему в качестве подписного бонуса не более 50 миллионов евро, а зарплата не превысит 40 миллионов.

Соответственно, суммарно Мбаппе потеряет больше 200 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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koli4ka
1688478141
да мопед за такие деньги по любому найден причину не уходить из ПСЖ,или сам себе колёса порежет или харакири сделает,в крайнем случае вниз головой с Эйфелевой башни спрыгнет...
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Glebaj
1688479026
Всегда нужно чем-то жертвовать. В прошлый раз выбрал деньги — профукал ЛЧ.
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