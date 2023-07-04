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    • Мбаппе потеряет больше 200 миллионов, если перейдет в «Реал» этим летом

    Мбаппе потеряет больше 200 миллионов, если перейдет в «Реал» этим летом

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может потерять сотни миллионов евро, если перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Sports Zone.

    В случае перехода «Реал» Мбаппе потеряет:

    • 80 миллионов евро за лояльность в «ПСЖ».
    • 150 миллионов подъемных, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса.
    • 72 миллиона – зарплата, которую Мбаппе получает в «ПСЖ».

    Если Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом, то мадридский клуб предложит ему в качестве подписного бонуса не более 50 миллионов евро, а зарплата не превысит 40 миллионов.

    Соответственно, суммарно Мбаппе потеряет больше 200 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20804

      Cleaner 2 часа назад

      Мбаппе жаден до денег, потому не будет его в Реале, пока он эти 200 лямов не получит.

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