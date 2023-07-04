Мбаппе потеряет больше 200 миллионов, если перейдет в «Реал» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может потерять сотни миллионов евро, если перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Sports Zone.

В случае перехода «Реал» Мбаппе потеряет:

80 миллионов евро за лояльность в «ПСЖ».

150 миллионов подъемных, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса.

72 миллиона – зарплата, которую Мбаппе получает в «ПСЖ».

Если Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом, то мадридский клуб предложит ему в качестве подписного бонуса не более 50 миллионов евро, а зарплата не превысит 40 миллионов.

Соответственно, суммарно Мбаппе потеряет больше 200 миллионов евро.