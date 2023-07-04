Швайнштайгер – о накидке, которую Месси подарил эмир Катара на ЧМ-2022: «У Лео забрали большой момент. Не думаю, что ему это понравилось»

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер отреагировал на накидку, подаренную Лионелю Месси эмиром Катара.

На аргентинца после победы на ЧМ-2022 надели темную накидку. Ее подготовил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать трофей Месси пошел уже в ней.

«У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке. Не думаю, что самому Месси это понравилось. По моему мнению, акция вышла неудачной», – сказал Швайнштайгер.