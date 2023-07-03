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    • «Мы были у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду

    «Мы были у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду

    Американская теле– и радиоведущая Элисон Экманн выложила в TikTok видео, где рассказала, что однажды побывала дома у нападающего Криштиану Роналду.

    Победительница шоу Big Brother VIP рассказала.

    «Я организовала мероприятие для Роналду, посвященное его новому аромату. Затем мы подружились на вечеринке, и Криштиану пригласил меня к себе домой. Я согласилась только при условии, что когда я попрошу – он вызовет мне водителя и отправит домой, потому что я знаю чем обычно такое заканчивается».

    Экманн добавила, что потом у них была с португальцем переписка.

    «Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей».

    Сейчас Криштиану Роналду уже несколько лет в отношениях с Джорджиной Родригес. Например, недавно они отдыхали на Мальорке.

    Источник: Sports.ru

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