«Мы были у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду

Американская теле– и радиоведущая Элисон Экманн выложила в TikTok видео, где рассказала, что однажды побывала дома у нападающего Криштиану Роналду.

Победительница шоу Big Brother VIP рассказала.

«Я организовала мероприятие для Роналду, посвященное его новому аромату. Затем мы подружились на вечеринке, и Криштиану пригласил меня к себе домой. Я согласилась только при условии, что когда я попрошу – он вызовет мне водителя и отправит домой, потому что я знаю чем обычно такое заканчивается».

Экманн добавила, что потом у них была с португальцем переписка.

«Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей».

Сейчас Криштиану Роналду уже несколько лет в отношениях с Джорджиной Родригес. Например, недавно они отдыхали на Мальорке.