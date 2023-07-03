«Мы были у него дома и выпили шампанского». Телеведущая рассказала подробности своих отношений с Роналду

Американская теле– и радиоведущая Элисон Экманн выложила в TikTok видео, где рассказала, что однажды побывала дома у нападающего Криштиану Роналду.
Победительница шоу Big Brother VIP рассказала.
«Я организовала мероприятие для Роналду, посвященное его новому аромату. Затем мы подружились на вечеринке, и Криштиану пригласил меня к себе домой. Я согласилась только при условии, что когда я попрошу – он вызовет мне водителя и отправит домой, потому что я знаю чем обычно такое заканчивается».
Экманн добавила, что потом у них была с португальцем переписка.
«Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей».
Сейчас Криштиану Роналду уже несколько лет в отношениях с Джорджиной Родригес. Например, недавно они отдыхали на Мальорке.