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    • Эвра рассказал об обеде с Роналду: «Думал, будет много мяса, но не было ничего. И вода, а не какой-то сок»

    Эвра рассказал об обеде с Роналду: «Думал, будет много мяса, но не было ничего. И вода, а не какой-то сок»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал всем об ощущениях от обеда с Криштиану Роналду. Также

    «Хочу всем дать совет: когда Криштиану приглашает вас домой на обед, просто откажитесь.

    Он сказал мне: «Патрис, пошли ко мне после тренировки». Я пошел, я очень устал. А на столе были только салат и обычная курица. Ну и вода, а не какой-то сок.

    Мы начали есть, и я думал, что после этого будет много мяса, но не было ничего. Он закончил, встал и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пошли поиграем».

    Я такой: «А можно мне доесть?» – «Нет, пошли играть». И мы начали играть, а потом он говорит – пошли поплаваем в бассейн. Потом джакузи, сауна – и я все.

    Говорю: «Криштиану, зачем мы пришли сюда? Потому что у нас завтра игра или мы просто зашли пообедать?»

    Поэтому я рекомендую всем, когда Криштиану приглашает вас в свой дом, не ходите, просто скажите «нет», потому что этот парень – машина, он не хочет прекращать тренировки», – рассказал Эвра в интервью ITV Sport.

    Источник: Sports.ru

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    02.07.2023 14:20
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