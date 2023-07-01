Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Болельщики заметили необычную деталь на фото Криштиану из сауны в Саудовской Аравии

    Болельщики заметили необычную деталь на фото Криштиану из сауны в Саудовской Аравии

    Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото из сауны. Некоторые внимательные фанаты заметили, что ногти на ногах португальца выкрашены в черный цвет.

    «Я что-то пропустил? Роналду красит ногти на ногах?» – написал один из болельщиков.

    «Вообще я знаю, что спортсмены, которые занимаются ММА, обычно добавляют краску, чтобы получить защитный слой на ногтях или что-то в этом роде», – добавил другой пользователь соцсети.

    Многие спортсмены мира действительно делают педикюр, чтобы защитить пальцы ног, предотвратить образование грибков и бактерий из-за потоотделения. Например, такую процедуру делает боец UFC Андрей Арловский. Сообщалось, что это касается и боксера Майкла Тайсона.

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин несколько лет назад тоже говорил, что футболисты обязаны следить за пальцами ног, в том числе наносить лак на ногти.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 