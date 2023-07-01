Болельщики заметили необычную деталь на фото Криштиану из сауны в Саудовской Аравии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото из сауны. Некоторые внимательные фанаты заметили, что ногти на ногах португальца выкрашены в черный цвет.

«Я что-то пропустил? Роналду красит ногти на ногах?» – написал один из болельщиков.

«Вообще я знаю, что спортсмены, которые занимаются ММА, обычно добавляют краску, чтобы получить защитный слой на ногтях или что-то в этом роде», – добавил другой пользователь соцсети.

Многие спортсмены мира действительно делают педикюр, чтобы защитить пальцы ног, предотвратить образование грибков и бактерий из-за потоотделения. Например, такую процедуру делает боец UFC Андрей Арловский. Сообщалось, что это касается и боксера Майкла Тайсона.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин несколько лет назад тоже говорил, что футболисты обязаны следить за пальцами ног, в том числе наносить лак на ногти.