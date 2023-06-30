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  • «Я бы уже давно сравнял Варшаву с Берлином, чтобы уважали»: Тихонов – о задержании российского хоккеиста в Польше

«Я бы уже давно сравнял Варшаву с Берлином, чтобы уважали»: Тихонов – о задержании российского хоккеиста в Польше

30 июня 2023, 16:52
24

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что в Польше задержали хоккеиста из России.

  • Спортсмена обвиняют в шпионаже.
  • Ему грозит 10 лет тюрьмы.
  • Предположительно, это 20-летний хоккеист «Заглeмбе» Максим Сергеев.

«Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?

Я бы уже давно сравнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений.

Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали? Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали», – заявил Тихонов.

Источник: Metaratings
Хоккей
Комментарии (24)
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rash1959
1688133854
Этот сумасшедший ещё не в психушке?
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Skull_Boy
1688134304
В чем проблема подписывай контракт и иди ровняй, а иначе прикрой свой ротик диванный герой
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R_a_i_n
1688136044
Накипело у людей..
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Persona_non_Grata
1688136156
Сколько же у нас придурков (((
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Добрый Бобер
1688136223
Один такой начал ровнять 1 сентября 1939... Доровнялся.
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Ziklop
1688137434
для начала надо было сердюка, чуба и других многочисленных на площади ровнять с землёй. а у нас всё наоборот, бесправное низшее сословие на уничтожение. а "хоспада" продолжают свои мутные дела, мечтают себе "кусок" поиметь.
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neim
1688139440
Эх слова слова. Как от них до дела далеко ...
Ответить
eugen-han
1688142070
Око за око? Да пожалуйста,возьмите здесь каких нибудь Бзденеков Заподловских, коих в России нимало и которые в действительности, если не шпионы, то враги наши точно.
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subbotaspartak
1688144458
Я было подумал Андрюха Тихонов разошёлся... А снайперу даже бегать не надо, товарищ А. Тихонов
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ВетеR
1688151449
очередной клоун
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