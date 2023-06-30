«Я бы уже давно сравнял Варшаву с Берлином, чтобы уважали»: Тихонов – о задержании российского хоккеиста в Польше

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что в Польше задержали хоккеиста из России.

Спортсмена обвиняют в шпионаже.

Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Предположительно, это 20-летний хоккеист «Заглeмбе» Максим Сергеев.

«Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?

Я бы уже давно сравнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений.

Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали? Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали», – заявил Тихонов.