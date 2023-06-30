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    • «Я бы уже давно сравнял Варшаву с Берлином, чтобы уважали»: Тихонов – о задержании российского хоккеиста в Польше

    «Я бы уже давно сравнял Варшаву с Берлином, чтобы уважали»: Тихонов – о задержании российского хоккеиста в Польше

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что в Польше задержали хоккеиста из России.

    • Спортсмена обвиняют в шпионаже.
    • Ему грозит 10 лет тюрьмы.
    • Предположительно, это 20-летний хоккеист «Заглeмбе» Максим Сергеев.

    «Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?

    Я бы уже давно сравнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений.

    Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали? Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали», – заявил Тихонов.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14615

      Skull_Boy 4 минуты назад

      В чем проблема подписывай контракт и иди ровняй, а иначе прикрой свой ротик диванный герой

      0
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      Рейтинг: +1586

      elessar arnor 10 минут назад

      а после рф сравняют, многие забылись

      0
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      Рейтинг: +6410

      rash1959 11 минут назад

      Этот сумасшедший ещё не в психушке?

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