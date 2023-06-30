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    • Хоккеист из России задержан в Польше по обвинению в шпионаже: ему грозит 10 лет тюрьмы

    Хоккеист из России задержан в Польше по обвинению в шпионаже: ему грозит 10 лет тюрьмы

    Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже.

    «В рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши, сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Российской Федерации. Мероприятия проводились в Силезском воеводстве. Задержанного доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение.

    В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность, в том числе связанную со сбором информации об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях.

    Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года», – говорится в сообщении польских властей.

    Имя задержанного не сообщается, но польские СМИ утверждают, что хоккеиста зовут Максим С. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы

    В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +279

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      XXI век на дворе.Выявлением критической инфраструктуры можно заниматься не выходя из комнаты во Владивостоке.

      0
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      Рейтинг: +19071

      ilichkadr 3 часа назад

      Хоккеист просто искал где ему наточить коньки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14414

      R_a_i_n 3 часа назад

      Конченые .

      4
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