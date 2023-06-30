Хоккеист из России задержан в Польше по обвинению в шпионаже: ему грозит 10 лет тюрьмы

Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже.

«В рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши, сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Российской Федерации. Мероприятия проводились в Силезском воеводстве. Задержанного доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение.

В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность, в том числе связанную со сбором информации об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях.

Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года», – говорится в сообщении польских властей.

Имя задержанного не сообщается, но польские СМИ утверждают, что хоккеиста зовут Максим С. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.