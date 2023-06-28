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    • «Барселона» подняла радужные флаги над стадионом Йохана Кройффа

    «Барселона» подняла радужные флаги над стадионом Йохана Кройффа

    «Барселона» празднует международный день борьбы с гомофобией.

    Клуб поднял восемь радужных флагов над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда. Этого не сделали на «Камп Ноу» из-за реконструкции стадиона.

    Твиттер-аккаунты «Барселоны» добавили на фон радужные цвета. Это было сделано не во всех региональных аккаунтах: в арабском, турецком, индонезийском и бразильском профилях аватары остались прежними.

    • В прошедшем сезоне «Барса» стала чемпионом Испании.
    • Новый сезон Примеры стартует в августе.

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    Источник: «Бомбардир»

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