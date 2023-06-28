«Барселона» подняла радужные флаги над стадионом Йохана Кройффа

«Барселона» празднует международный день борьбы с гомофобией.
Клуб поднял восемь радужных флагов над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда. Этого не сделали на «Камп Ноу» из-за реконструкции стадиона.
Твиттер-аккаунты «Барселоны» добавили на фон радужные цвета. Это было сделано не во всех региональных аккаунтах: в арабском, турецком, индонезийском и бразильском профилях аватары остались прежними.
- В прошедшем сезоне «Барса» стала чемпионом Испании.
- Новый сезон Примеры стартует в августе.
Источник: «Бомбардир»