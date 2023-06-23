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    • Сестра Роналду назвала три отрицательных качества Криштиану

    Сестра Роналду назвала три отрицательных качества Криштиану

    Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, назвала главные отрицательные качества брата.

    «Криштиану не идеален. Эгоцентричный. Тщеславный. Индивидуалист.

    Мы прославляем идеальных, которые и мухи не обидят, тех, кто играет в мертвецов, спящих, за которыми скрываются пороки и извращения. Радует, что Криштиану – их полная противоположность.

    Своим примером он доказал нам, что не существует выигрышных билетов к звездам или вечному огню. Криштиану родился и был обречен стать никем. Он мог выжить, он мог, в крайнем случае, попытаться жить и забить несколько голов, которые скрыли бы тяжесть ноши, которую он нес.

    Но его талант, упорный труд и договор, подписанный с судьбой, перевернули все пророчества с ног на голову», – написала Авейру в соцсетях.

    • Накануне Криштиану провел 200-й матч за Португалию – это мировой рекорд.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • У него контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:41
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