Сестра Роналду назвала три отрицательных качества Криштиану

Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, назвала главные отрицательные качества брата.

«Криштиану не идеален. Эгоцентричный. Тщеславный. Индивидуалист.

Мы прославляем идеальных, которые и мухи не обидят, тех, кто играет в мертвецов, спящих, за которыми скрываются пороки и извращения. Радует, что Криштиану – их полная противоположность.

Своим примером он доказал нам, что не существует выигрышных билетов к звездам или вечному огню. Криштиану родился и был обречен стать никем. Он мог выжить, он мог, в крайнем случае, попытаться жить и забить несколько голов, которые скрыли бы тяжесть ноши, которую он нес.

Но его талант, упорный труд и договор, подписанный с судьбой, перевернули все пророчества с ног на голову», – написала Авейру в соцсетях.