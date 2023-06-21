Кейн определился, в какой клуб хочет перейти

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mail, форвард надеется, что «МЮ» вернется к переговорам. Для этого президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви должен снизить финансовые требования.
Сейчас Леви хочет получить за Кейна 100 миллионов фунтов. В «МЮ» дали понять, что не собираются платить столько за игрока, у которого через год истекает контракт.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- В июле Кейну исполнится 30 лет.
Источник: Daily Mail