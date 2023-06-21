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    Кейн определился, в какой клуб хочет перейти

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, форвард надеется, что «МЮ» вернется к переговорам. Для этого президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви должен снизить финансовые требования.

    Сейчас Леви хочет получить за Кейна 100 миллионов фунтов. В «МЮ» дали понять, что не собираются платить столько за игрока, у которого через год истекает контракт.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • В июле Кейну исполнится 30 лет.

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    Источник: Daily Mail

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