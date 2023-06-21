Кейн определился, в какой клуб хочет перейти

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, форвард надеется, что «МЮ» вернется к переговорам. Для этого президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви должен снизить финансовые требования.

Сейчас Леви хочет получить за Кейна 100 миллионов фунтов. В «МЮ» дали понять, что не собираются платить столько за игрока, у которого через год истекает контракт.